FAKTA: Flere ministre har trukket sig efter mistillid

Det er ikke første gang, at en siddende minister bliver væltet af mistillid fra et flertal i Folketinget.

Her er nogle af de seneste eksempler:

* I 2006 trækker familie- og forbrugerminister Lars Barfoed (K) sig som følge af den såkaldte kødskandale.

Sagen handlede om, at danske myndigheder havde svigtet i kontrollen med fødevarebranchen. I visse tilfælde blev der solgt kød, der var flere år gammelt.

* I 2013 trækker justitsminister Morten Bødskov (S) sig i forlængelse af en såkaldt nødløgn over for Folketingets retsudvalg.

Sagen handlede om, at da Morten Bødskov skulle forklare en aflysning af retsudvalgets tur til Christiania i 2012, brugte han en anden forklaring end den rigtige. Det skete af hensyn til Politiets Efterretningstjeneste (PET).

* I 2016 trækker miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) sig på grund af den såkaldte landbrugspakke.

Sagen handlede om, at Eva Kjer Hansen havde præsenteret et regnestykke for Folketinget, der viste, at der blev udledt mindre kvælstof i alle årene fra 2016 til 2021. Men regnestykket lagde flere eksperter efterfølgende afstand til.

Kilde: Ritzau.