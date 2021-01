FAKTA: Flagermus kan have stået bag flere coronaepidemier

Et hold af eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) rejser inden længe til den kinesiske storby Wuhan for at blive klogere på, hvordan covid-19-pandemien opstod.

De skal blandt andet besøge hospitaler og undersøge det marked i Wuhan, hvor man har mistanke om, at virusset for første gang dukkede op for et år siden.