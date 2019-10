FAKTA: Fiskere skal fange færre fisk til næste år

Her er et overblik over, hvordan de danske kvoter i den vestlige Østersø ser ud i 2020:

* Torsk: 3806 ton (minus 60 procent, oprindeligt forslag minus 68 procent).

* Sild: 3150 ton (minus 65 procent, oprindeligt forslag 71 procent).

* Rødspætte (i hele Østersøen): 6894 ton (minus 32 procent, oprindeligt forslag minus 32 procent).

* Brisling (i hele Østersøen): 210.147 ton (minus 22 procent, oprindeligt forslag 25 procent).

* Lystfiskeri efter torsk: I 2020 må der tages fem torsk med hjem per dag, dog kun ud til fire sømilgrænsen i et specifikt område af den vestlige Østersø, det såkaldte område 24 (i 2019 var tallet syv, og det oprindelige forslag lød på to).

- I perioden februar-marts må lystfiskere kun tage to torsk med hjem.

* Lukkeperiode i område 24: I juni og juli er der helt lukket for fiskeri i område 24, dog med undtagelse for de mindste fartøjer, som fisker blandt andet med garn.

* Lukkeperiode i område 22 og 23, som er to andre specifikke områder af den vestlige Østersø: I februar og marts er der helt lukket for fiskeri, dog med undtagelse for de mindste fartøjer, som fisker blandt andet med garn.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.