FAKTA: Firmaer kigger sultent på 1,4 milliarder indere

Indien er et stort og folkerigt land og ses som et af fremtidens vigtigste markeder.

Læs mere om Indien her:

* Indien dækker 3,3 millioner kvadratkilometer og har 1,4 milliarder indbyggere. Sidstnævnte gør landet til verdens næstmest folkerige land efter Kina.

* Indien har utallige religioner, men er domineret af hinduismen med et stort, muslimsk mindretal.

* Indien er et demokrati, hvis premierminister er Narendra Modi fra Bharatiya Janata Party, BJP. Det betyder groft oversat Indiens Folkeparti og er et nationalistisk, hinduistisk parti.

* Økonomisk er Indien fortsat præget af landbrug. Landet har også produktion, der dog er delvist hæmmet af dårlig infrastruktur. Serviceindustrien, ikke mindst inden for it, er blevet en stor industri for Indien de seneste årtier.

* Indiens bruttonationalprodukt er på 2709 milliarder dollar svarende til 1965 dollar per indbygger. Til sammenligning har Danmark et bnp per indbygger på 60.494 dollar per indbygger.

* Indien er en økonomi i vækst, der samtidigt står over for massive investeringer i den grønne omstilling. Indiens økonomi forventes at vokse med 7-8 procent om året de næste mange år.

* Danmark havde en eksport til Indien på 3,6 milliarder kroner i 2020. Det forventes at stige betydeligt i de kommende år, i takt med at Indien efterspørger grønne løsninger og oplever økonomisk vækst.

Kilder: DI, CIA World Factbook.