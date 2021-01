FAKTA: Fire ud af fem rigsretssager er endt med frifindelse

Der er grundlag for at indbringe tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) for en rigsret i sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig.

Det mener to uvildige advokater hyret af Folketinget. De mener endvidere, at der er en "rimelig formodning" om, at sagen kan føre til dom.