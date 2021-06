FAKTA: Fire nedslagspunkter fra Folketingets afslutningsdebat

Debatten varede fra klokken ni om morgenen onsdag og frem til klokken 00.30 torsdag, dog med et par indlagte spisepauser undervejs. Altså et forløb på 15 timer og 30 minutter.

Her er nogle af de emner, der fyldte undervejs i afslutningsdebatten, hvor både den indenrigs- og udenrigspolitiske situation blev drøftet:

* Tiårsplan:

Regeringen forbereder et reformprogram, fortalte statsminister Mette Frederiksen (S). Det skal over ti år gøre Danmark "rigere", "grønnere" og "dygtigere". Der kommer et konkret udspil i løbet af sommeren, meddelte hun.

* Klima:

"Hockeystaven" er knækket, når det kommer til indsatsen for at nå Danmarks klimamål for 2030, sagde Mette Frederiksen.

Hockeystaven er et udskældt begreb. Den er billedet på, at regeringen mener, at Danmark skal vente med de helt store CO2-reduktioner, indtil vi nærmer os 2030, fordi ny teknologi forventes at gøre indsatsen billigere til den tid. Hvorefter CO2-reduktionerne vil skyde i vejret - som bladet på en hockeystav - op mod 2030.

Men Danmark er så godt på vej, mener statsministeren, at hockeystaven ifølge hende er knækket.

Danmark har en ambition om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 set i forhold til niveauet i 1990.

* Udrejsecenter:

Regeringen skrottede for nylig planen om et nyt udrejsecenter på Langeland for 130 udviste, kriminelle udlændinge.

Blå blok skældte i afslutningsdebatten regeringen ud for at ikke komme med et alternativ.

Mette Frederiksen henviste til, at et flertal i Folketinget var imod at placere udrejsecentret på Langeland.

* Syrien:

Regeringen vil efter en kovending hjemtage op mod 19 børn og tre mødre med dansk tilknytning fra fangelejre i Syrien.

Især Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige benyttede debatten til at kritisere den beslutning igen. Mødrene har tilsluttet sig Islamisk Stat og vendt Danmark ryggen, har regeringen ellers længe udtalt.