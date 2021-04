FAKTA: Fire millioner mink graves op af jorden igen

Læs om sagen her.

Cirka fire millioner mink blev i november sidste år begravet på to militærområder i Midt- og Vestjylland.

* Det var regeringens beslutning, at alle mink skulle aflives. Det blev forklaret med en frygt for, at det muterede coronavirus kunne udgøre en trussel mod en kommende vaccine mod covid-19.

* Cirka 5,5 millioner mink af de aflivede mink blev bortskaffet på Daka og enkelte forbrændingsanlæg. Virksomheden Daka står normalt for destruktion af dyr fra landbruget.

* Cirka fire millioner mink blev i perioden efter aflivningen nedgravet i gravrender i Nørre Felding ved Holstebro og Kølvrå ved Karup. Det skyldtes, at myndighederne manglede afbrændingskapacitet.

* Nedgravningen af de mange mink vakte stor modstand i nærområderne, da man frygtede, at minkgravene kunne forurene grund- og drikkevand.

* Det er myndighedernes vurdering, at de nedgravede mink ikke udgør en akut forureningsrisiko.

* Et politisk flertal bestående af regeringen, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Alternativet og Frie Grønne besluttede 20. december, at de aflivede mink skulle opgraves seks måneder senere - det vil sige til maj.

* Til den tid menes minkene ikke længere at udgøre en smitterisiko.

* Opgaven med at opgrave, transportere og afbrænde minkkadaverne er nu sendt i udbud.

* Dansk Affaldsforening - en sammenslutning af kommunale affaldsselskaber - har erklæret sig villig til at påtage sig opgaven med at destruere minkkroppene.

* Planen er, at opgravningen vil kunne sættes i gang i løbet af maj og minkene være bortskaffet i juli.

* I den politiske aftale anslås det, at den valgte model for bortskaffelse af minkene vil koste cirka 80 millioner kroner.

Kilder: Fødevareministeriet, Dansk Affaldsforening og Ritzau.