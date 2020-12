FAKTA: Fire millioner mink graves op af jorden igen

Et politisk flertal er blevet enige om en model for at opgrave de cirka fire millioner mink, der ligger begravet på militærområder ved Nørre Felding ved Holstebro og Kølvrå ved Karup.

Modellen betyder, at minkene bliver gravet op om seks måneder, når de ikke længere udgør en smitterisiko. Årsagen, til at de blev gravet ned, var smitte på mange danske minkbesætninger.