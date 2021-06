FAKTA: Find din plads i vaccinekøen

Sundhedsstyrelsen har tirsdag opdateret sin vaccinekalender. Alle over 16 år forventes nu at være færdigvaccineret 12. september, hvilket er to uger efter den seneste prognose.

Her kan du få et overblik over, hvem der er færdigvaccineret, og hvornår man forventer, at alle voksne har fået tilbudt andet og sidste stik med en coronavaccine:

* 1: Borgere i plejebolig (42.785 personer):

Alle, der har ønsket det, er blevet færdigvaccineret per uge 6, der sluttede 14. februar.