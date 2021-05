FAKTA: Find din plads i vaccinekøen

Det har blandt andet skubbet vaccineplanerne for de 25-39-årige, der risikerer at skulle vente yderligere fire uger, før de kan kalde sig færdigvaccinerede.

Vaccinationsplanen er inddelt i borgergrupper - først efter sårbarhed og dernæst efter alder.

Her kan du få et overblik over, hvem der er færdigvaccinerede, og hvornår man forventer, at alle voksne har fået tilbudt andet og sidste stik med en coronavaccine:

* 1: Borgere i plejebolig (42.764 personer):

Alle, der har ønsket det, er blevet færdigvaccineret per uge 6, der sluttede 14. februar.

* 2: Borgere over 65, der får praktisk og personlig hjælp (59.011 personer):

Alle, der har ønsket det, er blevet færdigvaccineret per uge 11, der sluttede 21. marts.

* 3: Alle borgere over 84 år (97.226 personer):

Alle, der har ønsket det, er blevet færdigvaccineret per uge 11, der sluttede 21. marts.

* 4: Frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren (440.504 personer):

En stor del er allerede vaccineret, men fordi mange blev vaccineret med AstraZeneca-vaccinen, som siden er blevet taget ud af vaccinationsprogrammet, må flere vente på at få stik nummer to. Det forventes, at alle har fået stik nummer to i uge 25, som slutter 27. juni.

* 5: Udvalgte patienter med særligt øget risiko (232.479 personer):

Alle, der har ønsket det, er blevet færdigvaccineret per uge 14, der sluttede 11. april.

* 6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko (1862 personer):

Alle, der har ønsket det, er blevet færdigvaccineret per uge 11, der sluttede 21. marts.

* 7: Borgere mellem 80 og 85 år (127.904 personer):

Alle, der har ønsket det, er blevet færdigvaccineret per uge 16, der sluttede 25. april.

* 8: Borgere mellem 75 og 80 år (227.422 personer):

Forventes tilbudt første stik i slutningen af marts og andet stik inden uge 19, der begynder 10. maj.

* 9: Borgere mellem 65 og 75 år (532.503 personer):

Forventes tilbudt første stik i begyndelsen af april og andet stik inden uge 23, der begynder 7. juni.

* 10: Borgere mellem 16 og 64 år (3.116.967 personer):

Gruppen er nu inddelt i undergrupper:

* 10a: Borgere mellem 60 og 64 år (280.966 personer):

Forventes tilbudt første stik i uge 20, der slutter 23. maj, og andet stik i uge 25, der slutter 27. juni.

*10b: Borgere mellem 55 og 59 år (338.312 personer):

Forventes tilbudt først stik i uge 21, der slutter 30. maj, og andet stik i uge 26, der slutter 4. juli.

* 10c: Borgere mellem 50 og 54 år (326.868 personer):

Forventes tilbudt første stik i uge 22, der slutter 6. juni, og andet stik i uge 27, der slutter 11. juli.

* 10d1: Borgere mellem 16 og 19 år og 45 og 49 år (592.432 personer):

Forventes tilbudt første stik i uge 23, der slutter 13. juni, og andet stik i uge 28, der slutter 18. juli.

* 10d2: Borgere mellem 20 og 24 år og 40 og 44 år (621.244 personer):

Forventes tilbudt første stik i uge 25, der slutter 27. juni, og andet stik i uge 30, der slutter 1. august.

* 10d3: Borgere mellem 25 og 29 år og 35 og 39 år (633.095 personer):

Forventes tilbudt første stik i uge 28, der slutter 18. juli, og andet stik i uge 33, der slutter 22. august.

* 10d4: Borgere mellem 30 og 34 år (323.614 personer):

Forventes tilbudt første stik i uge 29, der slutter 25. juli, og andet stik i uge 33, der slutter 22. august.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.