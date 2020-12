FAKTA: Find alternativer til julefællessang i kirken

Kirkeministeriet har mandag aften opdateret deres coronaretningslinjer for folkekirken og andre trossamfund.

Det sker på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Dermed er der nye linjer for, hvordan julegudstjenesterne i år skal afholdes.

Få et overblik over, hvad de skærpede retningslinjer blandt andet omfatter:

* Muligheden for, at gudstjenester kan flyttes udendørs eller afholdes som drive-in gudstjenester og for at supplere med live-streaming, hvis der forventes mange deltagere i forhold til lokalets størrelse.

* Begrænsning af varigheden af indendørs gudstjenester til højst 45-50 minutter.

* Sikring af effektiv rengøring og udluftning mellem hver gudstjeneste eller aktivitet.

* Mulighed for yderligere afstand og deltagerbegrænsning efter lokal vurdering.

Lige nu anbefales det, at der holdes 1 meters afstand, men hvis der synges anbefales 2 meters afstand.

Samtidig må der maksimalt tillades adgang til 1 besøgende per 4 kvadratmeter, mens det ved siddende arrangement er 1 besøgende per 2 kvadratmeter.

* Fokus på at minimere risikoen for kontaktsmitte mellem kirkegængere, også uden for kirkerne og på vej ind og ud af kirkerne.

* Opfordring til at finde alternativer til fællessang, når mange personer samles, sådan som det traditionelt sker i julen.

Eksempelvis ved afspilning af musik eller salmesang, ved at vælge færre salmer eller vers end sædvanligt, eller ved at kun koret synger, mens kirkegængere lytter eller eventuelt nynner med lukket mund.

Kilder: Kirkeministeriet.