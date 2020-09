FAKTA: Femern-forbindelse skal stå klar i 2029

Læs mere om Femern-projektet her:

* Forbindelsen mellem Rødby og Puttgarden vil blive en 18 kilometer lang sænketunnel med vej og jernbane.

* Forbindelsen bliver den længste sænketunnel i verden med dobbeltsporet motorvej med nødspor i hver retning - og en dobbeltsporet fuldt elektrificeret jernbane.

* Tunnelen vil blive bygget med 89 betonelementer, som støbes på land og derefter sænkes ned på havbunden.

* Det vil tage ti minutter at køre i bil gennem tunnelen og syv minutter i tog.

* Prisen forventes at være på 52,6 milliarder kroner for tunnelen og 9,5 milliarder kroner for vej og jernbane i Danmark. Danmark garanterer for lån, men projektet er brugerfinansieret. Der regnes i 2015-kroner.

* Femern-forbindelsen skal efter planen stå klar i 2029.

* Prisen for at køre igennem tunnelen vil blive besluttet politisk før åbningen. Femern A/S regner dog med en pris omkring 500 kroner for en enkelt tur i en personbil.

Kilde: Femern A/S.