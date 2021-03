FAKTA: Fem risikoniveauer kan bestemme coronatiltag

Epidemien er stabil, selv om B117 er den dominerende virusvariant nationalt, og derfor sænkes risikoniveauet fra 5 til 4 i hele landet - dog med undtagelse af Region Hovedstaden.

Her er incidensen - antallet af smittede per 100.000 indbyggere - højere end i resten af landet, mens kontakttallet i regionen er over 1. Det betyder, at epidemien er tiltagende.