FAKTA: Fem gode råd til kvote 2-ansøgere

Mandag er der frist for at søge ind på en videregående uddannelse gennem kvote 2.

Her er fem råd til kvote 2-ansøgere fra Studievalg Danmark:

1. Følg dine interesser og kompetencer

Valget af videregående uddannelse er et betydningsfuldt valg. Jo mere du har gjort for at undersøge dine muligheder og få sat ord på dine kompetencer, desto bedre bliver grundlaget for dit valg.

2. Lær mest muligt om uddannelserne og adgangskriterier

Sørg for at bruge tiden frem mod ansøgningsfristen til at sætte dig ind i, hvad netop din(e) uddannelser kræver af ansøgerne i kvote 2. Brug både ug.dk og uddannelsernes egne hjemmesider, når du søger informationer.

3. Besøg uddannelserne

De fleste uddannelsesinstitutioner udbyder åbent hus-arrangementer, hvor du kan blive klogere på deres uddannelser og deres fysiske rammer - dog digitalt i år.

4. Tal med nogen om din tvivl

Tal med dine venner, din familie og tal med en vejleder. Hos Studievalg kan du få vejledning nær dig, og du kan læse mere om mulighederne på studievalg.dk.

5. Pas på tunnelsynet

Arbejd med at finde flere uddannelser end blot en enkelt, der også kunne være spændende for dig. På den måde øger du dine muligheder for at få en studieplads.

Kilde: Studievalg Danmark.