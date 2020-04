FAKTA: Fejring af 100-året for Genforeningen bliver udskudt

Markeringen af 100-året for Genforeningen mellem Danmark og Sønderjylland er blevet forlænget ind i efteråret, og mange arrangementer er udskudt til næste år.

425 aktiviteter er allerede aflyst eller udsat til efteråret eller næste år, og flere ventes at være på vej i de kommende måneder.

Her er et overblik over nogle af de vigtigste ændringer i fejringen:

* Dronningen og den kongelige families rundtur i Sønderjylland er rykket til 15. juni 2021.

Kongehusets deltagelse i markeringen skulle være foregået i dagene 9.-12. juli i år.

Her var det blandt andet planen, at den kongelige familie skulle have besøgt området ad den samme rute som dronningens farfar, Christian X, fulgte 100 år tidligere.

* Løbet Royal Run, hvor kronprinsfamilien deltager, er flyttet fra den 1. juni til den 6. september i år.

* Flere koncerter, foredrag, Sigurd Barretts turné, Sønderjyllands genforeningsbus, forsamlingshusteater og kunstudstillinger er forlænget ind i efteråret.

* Den store Sangerfest på Skamlingsbanken med korsangere fra alle dele af landet rykker fra 6. juni i år til - sandsynligvis - 30. maj 2021.

Arrangementet tager afsæt i en stor manifestation i 1919.

* I foråret 2021 skal Foreningen for Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers (DGI) 2020-stafet løbes gennem alle syv kommuner i Sønderjylland.

* Også DGI's cykelløb "Grænzland" til København og Berlin gennemføres i 2021 i stedet for i år.

Kilder: Det Sønderjyske Præsidium.