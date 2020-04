FAKTA: Fasten varer i 30 dage

Herunder kan du læse, hvad ramadanen indebærer:

* Ramadanen er en fasteperiode og en af de fem søjler, som enhver muslim må efterleve.

* Fasten varer 30 dage, hvor muslimer skal undvære mad, drikke og kønslig omgang i perioden mellem solopgang og solnedgang.

* Hvis fasten fører til helbredsmæssige risici, er man dog undtaget fra at faste. Det kan eksempelvis gælde for syge, børn og ældre.

* Efter solnedgang er det normalt at samles med familie og venner for at bryde dagens faste med et måltid kaldet iftar.

* Normalt afholdes en fælles aftenbøn i moskeen hver aften under ramadanen.

* Ligeledes afsluttes ramadanen vanligt med en stor fest ved navn Eid, som minder om den kristne juleaften.

* Ramadan opfordrer til åndelig fordybelse i islam og afståelse af nydelse og materialisme.

* Kilde: Religion.dk