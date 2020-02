FAKTA: Farvel til torsk og goddag til ansjos og sardin

Arter som torsk og sild søger mod køligere vande nord for Danmark, mens arter som ansjos og sardin søger fra syd og op mod danske farvande.

Stigende havtemperaturer betyder, at fiskearterne ændrer udbredelsesområde.

Her kan du se en oversigt over, hvilke arter der vinder frem, og hvilke arter der går tilbage i danske farvande.

Fem arter i fremgang:

* Ansjos. Arten forekommer normalt noget sydligere med store bestande i for eksempel Biscayen.

* Sardin. Sardin har stor betydning for fiskeriet i blandt andet Middelhavet og ser ud til sammen med ansjos at afløse tobis i danske farvande som fødegrundlag for fugle og større rovfisk.

* Stribet mulle. Tidligere hovedsageligt udbredt omkring Middelhavet. Bliver oftere og oftere fanget i nordeuropæiske og danske farvande.

* Tyklæbet multe. Stor saltvandsfisk med udbredelse i Middelhavet. Er dog blevet almindelig også i danske farvande.

* Sortmundet kutling. Det er en invasiv art, der de senere år er indvandret til danske farvande fra området omkring Sortehavet.

Fem arter i tilbagegang:

* Torsk. Søger mod køligere vande i farvande nord for Danmark.

* Sild. Kræver ligesom torsk køligere havtemperaturer og søger mod farvande nord for Danmark.

* Makrel. Søger som førnævnte arter mod køligere farvande og ses nu hyppigere i færøske og islandske farvande.

* Havtaske. Art, der er knyttet til store dybder, og som fanges en del i Danmark som bifangst ved blandt andet trawlfiskeri. Den er de senere år blevet mere og mere hyppig nord for Danmark.

* Tobis. Tobis udgør en væsentlig del af fødegrundlaget for torsk, og den forventes at blive sjældnere i danske farvande som følge af ændringer i dens foretrukne planktonarter.

Kilde: Klimatilpasning.dk.