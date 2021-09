FAKTA: Færre blev gift og flere skiftede fornavn i 2020

Det højere antal danskere, som fik et nyt fornavn, var ikke den eneste større ændring, Danmarks Statistik sidste år registrerede i deres statistikker.

Det viser en ny rapport, hvor statistiktjenesten har undersøgt, hvordan en række forhold er - eller måske ikke er - påvirket af covid-19.

Danmarks Statistik har ikke undersøgt sammenhængen mellem corona og udviklingen, men konstaterer blot udviklingen.

Her kan du få et overblik over nogle af ændringerne:

* Indvandringen faldt

Hele indvandringen faldt 23 procent sidste år, når der sammenlignes med et gennemsnit for perioden 2015-2019. Faldet var størst i april og maj.

Udvandringen faldt med 13 procent. Begge dele varierer fra år til år. Faldet i 2020 er dog "markant" ifølge DST.

Antallet af asylansøgninger tog samtidig et stejlt faldt sidste år. Det faldt 80 procent i forhold til snittet for de fem foregående år.

* Færre blev viet

Antallet af vielser var i 2020 på 28.500. Det var otte procent færre end snittet for de foregående fem år.

Ifølge DST satte nedlukningen af samfundet i foråret sandsynligvis præg på antallet af vielser.

Der var 15.700 skilsmisser sidste år. Det var fem procent flere end i 2019 - men på niveauet med gennemsnittet for de seneste ti år.

* Færre lommetyverier og færdselsuheld

Antallet af anmeldelser har generelt været faldende i en årrække. Men for nogle typer af kriminalitet var antallet så lavt, at corona ifølge DST kan antages at have påvirket det.

Der blev sidste år registreret 46 procent færre lomme- og tasketyverier end året før.

Der blev anmeldt 17.500 indbrud i beboelser - 29 procent færre end i 2019. Det er ifølge DST et betydeligt fald.

Der var også færre færdselsuheld med personskader. Det faldt sidste år med 12 procent i forhold til gennemsnittet de foregående fem år.

* Flere skiftede fornavn

Antallet af danskere, der skiftede fornavn, steg og var 29 procent højere end de foregående fem år.

Hvorfor nedlukningen tilsyneladende påvirkede antallet, kan der ifølge DST kun spekuleres i.

* Lidt flere afgik ved døden

Lidt flere personer afgik ved døden sidste år. I alt døde 54.645 personer, hvilket er knap 700 flere end i 2019.

Kigges der på dødeligheden for forskellige aldersgrupper, er sandsynligheden for at dø for de enkelte grupper stort set det samme som i 2019.

Der kan altså ikke ses en forøget dødelighed for aldersgrupper. Det skal ifølge DST ses i lyset af de initiativer, der er taget for at begrænse smitten.

Det kan dog ikke udledes, at covid-19 ikke har påvirket dødeligheden. Det kan for eksempel ikke udelukkes, at middellevetiden måske var steget lidt mere, hvis ikke epidemien havde ramt Danmark.

Kilder: Danmarks Statistik.