FAKTA: Få overblikket over Grønlands syv partier

Et flertal uden om regeringen, Naalakkersuisut, havde krævet valg efter en intern krise i regeringspartiet Siumut og tvivl om partiets linje i sagen om et omstridt mineprojektet på Kvanefjeld ved byen Narsaq.

Mindretalsregeringen består i øjeblikket af Siumut og det borgerlige selvstændighedsparti Nunatta Qitornai.

Koalitionen har 11 af Landstingets 31 mandater. I sidste uge forlod Demokraatit koalitionen.

Læs her om de politiske partier i Grønland:

* Siumut (Fremad):

Stiftet i 1977 og funderet i socialdemokratisk tankegang. Har domineret grønlandsk politik siden hjemmestyrets indførelse i 1979. Frem til 2009 havde Siumut posten som landsstyreformand uafbrudt i 30 år.

Kim Kielsen er landsstyreformand, men blev væltet som formand for partiet i november 2020 af Erik Jensen. Jensen har haft samtaler med andre partier om at blive ny regeringschef, men uden held.

Partiet har ti mandater og risikerer at miste posten som landsstyreformand ved valget.

* Inuit Ataqatigiit (Folkefællesskabet):

Også kendt som IA og etableret som parti i 1978. Grundholdningen er socialistisk, og partiet udgør venstrefløjen i grønlandsk politik.

Partiet arbejder for, at grønlænderne anerkendes som et selvstændigt folk med ret til eget land. Partiet har ni mandater og kan blive det største parti ved valget.

* Naleraq (Pejlemærke):

Stiftet i 2014 af tidligere landsstyreformand Hans Enoksen, som forlod Siumut.

Vil liberalisere fiskerierhvervet og ser sig selv som beskytter af landets fattigste borgere. Ønsker selvstændighed hurtigt og har aktuelt tre mandater.

* Demokraatit (Demokraterne):

Socialliberalt parti stiftet i 2002. Arbejder for en ansvarlig økonomisk politik. Partiet har været igennem en mindre krise uden formand, men ledes nu af Jens Frederik Nielsen, der ikke har en plads i Landstinget. Partiet har seks mandater.

* Nunatta Qitornai (Vort Lands Efterkommere):

Stiftet i 2017 af Vittus Qujaukitsoq, tidligere udenrigsminister. Han forlod Siumut efter at have tabt et kampvalg om formandsposten til Kim Kielsen.

Ønsker plan for hurtig løsrivelse fra Danmark.

Vittus Qujaukitsoq er partiets store stemmesluger, og Aleqa Hammond er i det grønlandske landsting på hans stemmer på et tillægsmandat. Han blev i stedet minister. Har ét mandat i Landstinget.

* Suleqatigiisitsiut (Samarbejdspartiet):

Dannet i 2018 som fortaler for øget samarbejde i det danske rigsfællesskab. Fik et mandat i form af Tillie Martinussen ved seneste valg i 2018.

* Atassut (Samhørighed):

Borgerligt parti stiftet i 1978 blandt andet for at "modarbejde løsrivelse fra det danske rige". Fik to mandater ved seneste valg.

