FAKTA: Enlige på tålt ophold skal til Langeland

Regeringen har onsdag oplyst, at der skal etableres et nyt udrejsecenter på Langeland - Udrejsecenter Holmegaard.

* Holmegaard ligger på den sydlige del af Langeland. Der er ifølge regeringen over 20 kilometer til nærmeste by med over 1000 indbyggere.

* Kærshovedgård, der huser udrejsecenteret i dag, er 6,5 kilometer fra nærmeste by med over 1000 indbyggere.

* Holmegaard ligger dog omkring et par kilometer fra Bagenkop, der ifølge Danmarks Statistik har omkring 450 indbyggere.

* Det bliver enlige personer på tålt ophold og udlændinge, der er udvist på grund af fare for statens sikkerhed eller som følge af kriminalitet, der skal bo på Holmegaard.

* Tålt ophold er en status, personer får, hvis de ikke har lovlig opholdstilladelse i Danmark men heller ikke kan udvises. Det kan være, fordi de risikerer forfølgelse eller overgreb, hvis de hjemsendes.

* Ifølge regeringen er der i øjeblikket 130 personer, der opfylder kriterierne for at blive sendt til Holmegaard.

* Centeret forventes at være i fuld brug et sted mellem marts og juni i 2022.

* Det nuværende Udrejsecenter Kærshovedgård blev etableret i 2016 af den daværende V-regering med opbakning fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance.

* I november 2018 var det en del af finanslovaftalen for 2019 mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti, at der skulle laves et udrejsecenter på øen Lindholm nær Stege.

* Den plan skrottede den nuværende S-regering, da den kom til. I stedet lovede den at finde et andet sted.

* Det bliver altså Holmegaard, der ifølge regeringen vil være billigere i drift end et center på Lindholm.

Kilder: Udlændinge- og Integrationsministeriet, Danmarks Statistik.