FAKTA: Enhedslisten vil forhøje dagpenge og oprette statsfond

Enhedslisten præsenterer fredag et udspil til en økonomisk kriseplan som følge af situationen med coronavirus.

Partiet vil have regeringen til at indkalde til forhandlinger inden sommerferien.

Udspillet indeholder investeringer for 147 milliarder kroner, heraf er nogle af tiltagene allerede planlagte projekter, som partiet vil fremrykke for at få gang i økonomien.