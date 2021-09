FAKTA: Energiøen i Nordsøen er Danmarks største anlægsprojekt

Partierne har besluttet, at der skal gennemføres ét samlet udbud af partnerskab og anlægsopgave for øen.

Desuden er det besluttet, at ejermodellen skal være struktureret som et aktieselskab, hvor staten ejer mindst 50,1 procent.

Nedenfor kan du blive klogere på øen, der kan blive Danmarks største anlægsprojekt:

* Energiøen er en kunstig ø, der skal ligge 80 kilometer ude i Nordsøen. Den skal samle og fordele strømmen fra omkringliggende havvindmølleparker.

* Det ventes, at øen kommer til at koste 210 milliarder kroner - svarende til fem Storebæltsbroer.

* Øen skal levere strøm til Danmark og Europa. Den skal forbindes til omkringliggende havvindmølleparker og flere landes elnet.

* Der er aftalt en kapacitet for tre gigawatt havvind på øen, hvilket svarer til tre millioner husstandes strømforbrug. På sigt skal øen have en kapacitet på ti gigawatt havvind - altså svarende til ti millioner husstandes forbrug.

* I torsdagens aftale står dog, at partierne ved årsskiftet vil beslutte, om øen skal have en kapacitet på 10 gigawatt fra starten.

* En ø der kan håndtere tre gigawatt havvind forventes at få en størrelse på mindst 120.000 kvadratmeter. Det svarer til 18 fodboldbaner. Når øen udvides til at have en kapacitet på 10 gigawatt, forventes den som minimum at få et areal svarende til 64 fodboldbaner.

* På sigt er det ambitionen, at anlæg på øen også skal kunne lagre strømmen og omdanne den til brændstof til fly, skibe og lastbiler.

* I første fase er der planer om, at der skal være omkring 200 havvindmøller, og det kan blive udbygget til 650 havvindmøller.

* Det forventes, at møllerne bliver over 260 meter høje - hvilket er uset højt for en havvindmølle.

Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Ritzau.