FAKTA: En af Sveriges største popikoner spiller på Northside

Hun tilhører verdenseliten, når det kommer til popstjerner og har i over to årtier fået mennesker verden over til at synge med på sine sange.

* Robyn er født i Stockholm i Sverige den 12. juni 1979.

* Hendes fulde navn er Robin Miriam Carlsson - men "i'et" i det oprindelige navn blev skiftet ud med et "y", fordi en anden sanger allerede hed Robin med "i".

* Da Robyn var 16 år gammel, slog hun igennem med albummet "Robyn is here".

* Robyn etablerede i 2005 sit eget pladeselskab Konichiwa Records, men det var aldrig planen, at det skulle være et stort pladeselskab.

* I alt har hun udgivet otte albums.

* Efter otte års pause udgav Robyn i 2018 sit seneste album "Honey".

* Robyn har lavet mange store hits, men det er især sangene: "Danicing on my own", "Be mine!" og "With every heart beat", der er blevet store succeser.

Kilder: Alt.dk