FAKTA: Elever skal til færre eksamener og afgangsprøver

Politisk aftale sørger for, at elever skal til færre eksamener end sædvanligt på grund af coronanedlukning.

Alle Folketingets partier undtagen Alternativet er fredag blevet enige om, hvordan sommerens eksamener og afgangsprøver skal afvikles som følge af coronasituationen, der har sendt eleverne hjem.

Her er hovedpunkter i aftalen:

* Grundskolen:

9. klasse skal til fire prøver: dansk (mundtlig og skriftlig), engelsk (mundtlig), og matematik (skriftlig).

10. klasse skal til fire prøver: dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (mundtlig og skriftlig).

I forbindelse med spørgsmålene til de mundtlige eksamener bliver det muligt at se bort fra nogle dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning, mens eleverne har været hjemsendt.

Lærernes frist for at afgive de afsluttende standpunktskarakterer bliver udskudt til midt i juni for at mindske det faglige efterslæb.

* De gymnasiale uddannelser:

Eleverne i 1.g og 2.g skal til én prøve, mens eleverne i 2.g skal til én mundtlig prøve.

Eleverne i 3.g skal til fire prøver, som er dansk (skriftlig) samt to mundtlige prøver. Derudover skal eleverne mundtligt forsvare deres SRP/SOP (Studieretningsprojektet/Studieområdet, red.).

Eleverne på 1.hf skal til to mundtlige prøver, mens eleverne på 2.hf skal til tre mundtlige prøver og en prøve i skriftlig dansk.

Lige som i grundskolen er der mulighed for at se bort fra undervisning, der er foregået som nødundervisning, i udarbejdelsen af mundtlige eksamensspørgsmål.

Ligeledes bliver det muligt at vente med at afgive de afsluttende standpunktskarakterer til eleverne frem til midt i juni.

* Erhvervs- og voksenuddannelser og forberedende tilbud:

På erhvervsuddannelserne bliver afsluttende prøver, for eksempel grundforløbsprøver og svendeprøver, afholdt løbende fra 1. marts til og med 31. juli.

Det samme er tilfældet på AMU (arbejdsmarkedsuddannelser, red.), mens nogle prøver i dansk og matematik afholdes i FVU (forberedende voksenundervisning).

Alle prøver på FGU (forberedende grunduddannelse, red.) aflyses. I stedet bliver der givet en standpunktsbedømmelse i forlængelse af en individuel evalueringssamtale.