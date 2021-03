FAKTA: Eksperter har regnet på tre scenarier for genåbning

Forhandlingerne sker på baggrund af beregninger, der er bestilt af regeringen og foretaget af en ekspertgruppe for matematisk modellering ledet af Statens Serum Institut.

Sent mandag aften har et stort flertal af Folketingets partier indgået en aftale om genåbning af Danmark efter politiske forhandlinger, der har varet det meste af dage.

Beregningerne tager udgangspunkt i tre scenarier, der i varierende grad lemper de nuværende restriktioner.

I de scenarier, hvor der lempes mest, er der også formodning om, at der vil være det højeste antal daglige smittetilfælde.

Scenarie 1 åbner mest op. Her vil blandt andet elever i grundskolens afgangsklasser og på ungdoms- og voksenuddannelser kunne vende tilbage, mod at de studerende kun møder op hver anden uge i scenarie 2 og 3.

Scenarie 2 åbner mere op end scenarie 3 - blandt andet ved at alle øvrige elever på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser i større grad kan møde op til undervisning.

I scenarierne har ekspertgruppen ikke regnet på en effekt af genåbning af restauranter eller storcentre.

Læs her, hvordan ekspertgruppen estimerer, at antallet af daglige smittetal og daglige nyindlæggelser vil se ud 10. maj for hvert af de tre scenarier:

* I scenarie 1 estimeres det, at der vil være omkring 163 daglige nyindlæggelser med en 75 procent sæsoneffekt og stabil adfærd, og 254 nyindlæggelser, hvis sæsoneffekten kun er på 50 procent.

- I det absolutte worst case-scenarie vil der være 454 daglige nyindlæggelser og 11.488 daglige nysmittede i første scenarie. Det vil ske med en sæsoneffekt på 50 procent, og et kontakttal, der er fem procentpoint højere end forventet.

* Scenarie 2 medfører omkring 109 daglige nyindlæggelser 10. maj, hvis der er en sæsoneffekt på 75 procent og en stabil adfærd.

* Scenarie 3 medfører 89 daglige nyindlæggelser ved en sæsoneffekt på 75 procent, hvis adfærden er stabil.

* For at sætte tallene på antallet af nyindlæggelser i perspektiv har sundhedsvæsenet i forbindelse med anden covid-19 bølge i en tre-ugers periode fra 15. december 2020 til 4. januar 2021 håndteret et gennemsnitligt dagligt antal nyindlæggelser på cirka 147.

Ekspertgruppen understreger, at beregningerne er forbundet med høj usikkerhed.

Kilde: Ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19 - ledet af Statens Serum Institut.