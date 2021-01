FAKTA: Eftertragtet journalistpris uddeles for 73. gang

I år går prisen til Politiken-journalisten Anders Legarth Schmidt for sin serie "Forbandet ungdom" om hverdagen for både de indlagte og de ansatte op et psykiatrisk center for unge i Glostrup.

Læs her om prisen:

* Fonden bag Cavlingprisen blev indstiftet 18. december 1944 til minde om Henrik Cavling, der foruden at være en højt æret journalist og redaktør stiftede Dansk Journalistforbund.

* Til oprettelsen af Cavlingprisen bidrog forbundet med 15.000 kroner. Politiken gav 10.000 kroner og Berlingske Tidende 5000 kroner.

* Det er udbyttet af disse beløb, der hvert år giver midler til uddelingen af den journalistiske hæderspris.

* Selve prisen blev uddelt første gang i 1945 til journalist Henrik V. Ringsted. I år er det 73. gang, at den uddeles. To år - 1955 og 1958 - har været uden modtagere.

* Med prisen på 25.000 kroner følger Jørgen Rodes statuette af Henrik Cavling.

* Vinderen af Cavlingprisen udvælges af en særlig komité. Komitéen vælges for tre år ad gangen og kan genvælges.

* Prisuddelingen finder sted hvert år i januar.

Kilde: Dansk Journalistforbund