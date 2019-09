FAKTA: Effekten af kontanthjælpsloft og 225-timersregel

Læs mere om reglerne og effekterne her:

* Kontanthjælpsloftet:

Kontanthjælpsloftet blev indført i 2015 og er et loft over, hvor meget personer i kontanthjælpssystemet samlet kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte.

Eksempelvis lyder loftet for voksne over 30 år på 13.477 kroner kroner for enlige uden børn. Loftet for et par med et barn er 14.808 kroner.

* 225-timersreglen:

225-timersreglen foreskriver, at personer, der har modtaget kontanthjælp i et år, inden for tre år skal dokumentere beskæftigelse i 225 timer for at beholde den fulde kontanthjælp.

For ugifte kan de blive trukket mellem 508 og 1016 kroner. For gifte par kan de blive trukket op til 14.575 kroner, da hele den enes kontanthjælp kan blive fjernet.

* Effekt:

Ifølge Finansministeriets udregner har kontanthjælpsloftet gjort, at 250 fuldtidspersoner er gået fra kontanthjælp til arbejde.

At flere på kontanthjælp arbejder mere med en samlet effekt på 100 personer.

At 100 fuldtidspersoner er gået fra dagpenge til arbejdsmarkedet i stedet for til kontanthjælp.

For 225-timersreglen kan Finansministeriet ikke måle en håndgribelig effekt. Ministeriet skriver dog, at tallene "indikerer, at nogle personer i kontanthjælpssystemet har ændret adfærd og er kommet tættere på arbejdsmarkedet".

Kilder: Finansministeriet.