FAKTA: EU-borgerinitiativ kræver en million underskrifter

160 europæiske dyrevelfærdsorganisationer vil have landbrugsdyr ud af deres bur. Derfor har de fremsat borgerinitiativet "Ud af buret" - der har fået 1,6 millioner underskrifter på et år.

EU's borgere har siden den 1. april 2011 haft mulighed for at foreslå ny EU-lovgivning gennem borgerinitiativet.

Kommissionen er ikke forpligtet til at fremsætte et lovforslag på baggrund af borgerinitiativet, men skal begrunde et eventuelt afslag.

Her er reglerne for at få et borgerinitiativ taget op i Kommissionen:

* Forslaget skal mindst have én million underskrifter fra EU-borgere fra minimum syv medlemslande.

* Underskrifterne skal indsamles på maksimum 12 måneder.

* Der kræves et minimum af underskriver fra hvert enkelt af de syv lande.

* Danmark skal for eksempel have minimum 9750 borgere til at skrive under på et borgerinitiativ for at tælle med blandt de syv lande.

* Et forslag må ikke være racistisk, diskriminerende, provokerende eller direkte useriøs.

Der er ikke mange forslag, der har fået over en million underskrifter. Siden 2011 har blot fire ud af mere end 80 borgerinitiativer været i stand til at samle tilstrækkeligt med underskrifter.

Kilder: Udenrigsministeriet og Europa-Kommissionen.