FAKTA: Dronningen fejres på distancen

På dronningens fødselsdag er der tradition for at samles for at ønske majestæten tillykke. Her er det fra dronningens 77-års fødselsdag i 2017, som blev fejret på Marselisborg Slot i Aarhus. Det er prins Vincent, der står mellem sine bedsteforældre.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix