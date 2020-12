FAKTA: Dronning og regering skal være på linje

* Det gør dronningen ved, at hun eksempelvis kan tale om det danske folk, landets geografi, sprog, historie, kultur, sindelag og vilje til sammenhold.

* Når hun for eksempel henviser til situationen i Danmark under Anden Verdenskrig, sender en hilsen til befolkningen på Færøerne og Grønland eller citerer en salme, får det i hvert enkelt tilfælde en symbolsk betydning for det at være dansk.

* Med grundlovens udtryk er nytårstalen en "indskrænket-monarkisk" tale. Det viser sig ved, at udkastet til nytårstalen kommer fra Statsministeriet, der igen får den endelige tale til gennemlæsning, efter at dronningen i samråd med sin kabinetssekretær har færdiggjort den.

* Samarbejdet mellem Statsministeriet og hoffet skal sikre, at dronningen og regeringen er på linje med hinanden.

* Så vidt vides, har Statsministeriet aldrig fundet anledning til at censurere eller rette i det færdige manuskript.

Kilder: danmarkshistorien.dk