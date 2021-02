FAKTA: Droner og satellitter skal styrke Arktis-forsvar

For at styrke det danske forsvar i Arktis og Nordatlanten har et flertal i Folketinget afsat 1,5 milliarder kroner i en såkaldt kapacitetspakke.

Bag aftalen står regeringen og forsvarsforligskredsen bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, De Konservative og Liberal Alliance.