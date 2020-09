FAKTA: Disse steder skal elever hjemsendes ved smitte

Sundhedsstyrelsen har præciseret retningslinjer for hjemsendelse på skoler, børnehaver og institutioner.

Flere steder landet over har skoler og ungdomsuddannelser sendt klasser hjem efter enkelte smittetilfælde med coronavirus. Derfor opdaterer Sundhedsstyrelsen nu sine retningslinjer om, hvornår klasser og børn skal sendes hjem.

Læs her, hvordan retningslinjerne er for institutioner, folkeskoler og uddannelser:

* Gymnasier og videregående uddannelser skal som udgangspunkt ikke sende hele klassen hjem ved enkelte coronatilfælde. I stedet skal der pågå en smitteopsporing af de nære kontakter.

* Folkeskoler skal som udgangspunkt sende elever hjem, hvis der konstateres coronasmitte hos en elev, og eleven har været på skolen inden for 48 timer før symptomfremkomst. Eleverne skal som hovedregel testes.

* Daginstitutioner skal i tilfælde af smitte med corona sende børnene hjem, hvis barnet har været i institutionen inden for 48 timer før symptomfremkomst. Børnene skal som hovedregel testes.

* Efterskoler skal følge samme fremgangsmåde som folkeskoler og daginstitutioner.

* Medarbejdere på skoler og uddannelsesinstitutioner skal ved positiv test for coronavirus lade sig isolere og identificere nære kontakter, men børn eller elever skal ikke som udgangspunkt hjemsendes. For medarbejdere i daginstitutioner skal der dog være særlig opmærksomhed på, at der kan være mange nære kontakter til den smittede medarbejder.

* Børn under 12 år kan fritages for test, men skal i det tilfælde blive hjemme i syv dage. Udvikler de symptomer, må de først komme tilbage i institution eller skole 48 timer efter symptomernes ophør.

Kilder: Sundhedsstyrelsen.