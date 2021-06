FAKTA: Disse steder kan danskere frit rejse til

Det betyder, at man ikke behøver at gå i karantæne, når man kommer hjem til Danmark.

* Der bliver åbnet for rejse til Albanien, Libanon, Nordmakedonien og Serbien.

* I Frankrig bliver der åbnet for regionerne Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, hvor blandt andet Nice, Cannes og Marseille er beliggende.

* I Grækenland bliver der åbnet for Kreta, Epirus, De Ioniske Øer, Vestgrækenland og Centralgrækenland.

* I Spanien bliver der åbnet for Melilla.

* I Schweiz bliver der åbnet for Jura.

* Der er i forvejen åbent for Bulgarien, Italien, Kroatien, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Tyskland, Østrig og Rwanda samt flere andre regioner i Schweiz, Spanien, Frankrig og Grækenland.

* Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til lande med betydelige indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark. Inden for EU og Schengen-området gælder dette Finland, Island, Norge, Tjekkiet og Ungarn.

* Udenrigsministeriets rejsevejledninger er indrettet sådan, at der åbnes for rejser, hvis smitten i et land eller en region er lav, og der ikke er indrejserestriktioner, når man ankommer - altså for eksempel krav om karantæne.

* I øjeblikket er smittegrænsen på færre end 50 smittede om ugen per 100.000 indbyggere. For at et åbent land skal lukke igen, skal smittetallet over 60 smittede per 100.000 indbyggere.

Kilder: Udenrigsministeriet.