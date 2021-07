FAKTA: Disse steder kan danske borgere frit rejse til

Rejsevejledningerne for borgere i Danmark bliver som sædvanligt under coronakrisen opdateret lørdag, og her venter der en hel del ændringer.

Det betyder, at Udenrigsministeriet ikke som sådan fraråder noget i forhold til rejser til landene. Man kan nøjes med at bruges sin sunde fornuft.

Er et land gult, betyder det, at man ikke behøver at gå i karantæne, når man vender tilbage til Danmark, ligesom at Danmark ikke fraråder rejser dertil.

Er et land orange, fraråder Danmark ikke-nødvendige rejser dertil.

Derudover har Udenrigsministeriet fra lørdag en ny farve med - skraveret orange - som gælder lande, der har særlige restriktioner ved indrejse for danske rejsende. Det er altså ikke høje smittetal, som afholder dem fra at være åbne.

Her er fakta over den opdaterede rejsevejledning for lande i EU/Schengen og Storbritannien, der træder i kraft lørdag:

Andorra: Gul.

Belgien: Grøn.

Bulgarien: Grøn.

Cypern: Gul.

Estland: Orange.

Finland: Orange (skraveret).

Frankrig: Grøn (undtagen Martinique, Mayotte og Guadeloupe, der er orange. Derudover er Réunion skraveret orange, og Fransk Guyana er rød).

Grækenland: Grøn.

Irland: Orange (skraveret).

Island: Orange (skraveret).

Italien: Grøn.

Kroatien: Grøn.

Letland: Grøn.

Liechtenstein: Gul.

Litauen: Grøn.

Luxembourg: Grøn.

Malta: Grøn.

Monaco: Gul.

Norge: Orange (skraveret).

Polen: Grøn.

Portugal: Gul - med undtagelse af regionen Madeira, der er grøn.

Rumænien: Grøn.

San Marino: Gul.

Schweiz: Grøn.

Slovakiet: Grøn.

Slovenien: Grøn.

Spanien: Gul (Følgende regioner er grønne: Aragonien, Asturien, Baskerlandet, De Baleariske Øer, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, Galicien, Madrid, Murcia og Navarra).

Storbritannien: Orange (Skotland er rød. Det samme gælder regionerne North West, North East samt Yorkshire og The Humber).

Sverige: Grøn.

Tjekkiet: Grøn.

Tyskland: Grøn.

Ungarn: Orange.

Vatikanstaten: Gul.

Østrig: Grøn.

Kilder: Udenrigsministeriet.