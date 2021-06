FAKTA: Disse steder kan danske borgere frit rejse til

Rejsevejledningerne for borgere i Danmark bliver som sædvanligt under coronakrisen opdateret lørdag, og her venter der en hel del ændringer.

Den betyder, at den grønne farve i rejsevejledningen genindføres, og dermed bliver de lande, der fredag er gule, ændret til grønne. De bliver dermed helt åbne. Enkelte steder er der undtagelser i regioner eller øer.

Er et land gult, betyder det, at man ikke behøver at gå i karantæne, når man vender tilbage til Danmark, ligesom at Danmark ikke fraråder rejser dertil. Er et land orange, fraråder Danmark ikke-nødvendige rejser dertil. Grøn betyder, at der ikke er restriktioner.

Her er fakta over den opdaterede rejsevejledning, der træder i kraft lørdag:

Disse lande bliver helt grønne:

* Belgien, Bulgarien, Cypern, Grækenland, Italien, Kroatien, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig.

Disse lande bliver grønne med undtagelser:

* Frankrig undtagen Fransk Guyana, Martinique, Mayotte og Guadeloupe, der er orange.

* Portugal undtagen Madeira, der er gul.

* Spanien undtagen Galicia, Principado de Asturias, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Región de Murcia, Ciudad de Ceuta og Ciudad de Melilla, der er gule.

Disse lande er gule:

* Andorra, Liechtenstein, San Marino, Monaco (fyrstendømme) og Vatikanstaten (uafhængig stat i Italiens hovedstad, Rom).

Disse lande er orange:

* Estland, Finland, Irland, Island, Letland, Holland, Norge og Ungarn.

Kilder: Udenrigsministeriet.