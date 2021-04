FAKTA: Disse sogneområder er nedlukket i øjeblikket

Mandag trådte ny model for lokal nedlukning i kraft. I øjeblikket er seks sogn og en kommune ramt.

I starten af denne uge trådte en ny model i kraft, der giver mulighed for at lave lokale nedlukninger af sogne eller kommuner med for høj smitte.

Det betyder blandt andet, at skoler og fritidsinstitutioner skal holde lukket.

Her er en oversigt over, hvilke der er ramt i øjeblikket.

* Hvirring Sogn, Hedensted Kommune - nedlukket siden 16. april.

* Hedeager Sogn, Herning Kommune - nedlukket siden 12. april.

* Fredens Sogn, Herning Kommune - nedlukket sien 13. april.

* Sankt Pauls Sogn, Københavns Kommune - nedlukket siden 15. april.

* Kollerup-Fjerritslev Sogn, Jammerbugt Kommune - nedlukket siden 12. april.

* Ravnsbjerg Sogn, Aarhus Kommune - nedlukket siden 16. april.

Derudover er en kommune nedlukket efter den nye model:

* Ishøj Kommune - nedlukket siden 12. april.

Kilde: Statens Serum Institut, Sundhedsministeriet.