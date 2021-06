FAKTA: Disse områder og lande er åbne for rejser

Sammen med udsigten til et fælles EU-coronapas har lempelserne fået flere danskere til at turde booke sommerferie udenlands.

Udenrigsministeriet lempede senest sine rejsevejledninger 28. maj. Her blev der åbnet for ferierejser til en række lande i Europa, uden at man ifølge loven skal gå i karantæne, når man kommer hjem.

Her er et overblik over, hvilke lande og områder der er åbne for rejser.

Ændringerne gælder fra lørdag 29. maj klokken 16:

* Tyskland (dele af landet):

- Slesvig-Holsten.

* Spanien (dele af landet):

- De Baleariske Øer - herunder Mallorca.

- De Kanariske Øer.

- Valencia.

- Murcia.

- Extremadura.

- Galicien.

- Asturien.

- Ceuta.

- Cantabria.

* Portugal (hele landet).

* Italien (dele af landet):

- Sardinien.

- Friuli-Venezia Giulia

- Molise.

- Umbrien.

- Ligurien.

- Abruzzo.

- Veneto.

* Østrig (dele af landet):

- Burgenland.

- Niederösterreich.

- Salzburg.

* Frankrig (dele af landet):

- Korsika.

* Bulgarien (hele landet).

* Polen (hele landet).

* Malta (hele landet).

** Et af kriterierne for, hvornår de danske myndigheder åbner for karantænefri rejser til et land eller en region, er, at der inden for en uge skal have været færre smittede end 50 per 100.000 indbyggere i landet eller regionen.

Stiger det til 60 smittede per 100.000 eller derover, bliver det igen orange. Tidligere har grænsen været henholdsvis 20 og 30.

For at et land kan blive rødt i Udenrigsministeriets rejsevejledninger, skal der blandt andet være mere end 300 smittede per 100.000 indbyggere i en uge i en region eller et land. I så fald frarådes også erhvervsrejser.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er netop vejledende. Det er altså ikke ulovligt at tage til et orange eller rødt land.

Kilde: Udenrigsministeriet.