FAKTA: Disse museer har flest besøgende

Her er en oversigt over de museer, der havde flest besøgende i 2020. Tallet i parentes er for 2019:

1. Louisiana: 403.000 (757.000)

2. Aros: 381.000. (547.000)

3. Den Gamle By: 311.000. (523.000)

4. Moesgaard Museum: 297.000. (357.000)

5. Statens Museum for Kunst: 293.000. (391.000)

6. Arken: 274.000. (345.000)

7. Statens Naturhistorisk Museum: 273.000. (326.000)

8. Ny Carlsberg Glyptotek: 209.000. (515.000)

9. Museum Østjylland Ebeltoft: 165.000. (178.000)

10. Prinsens Palais: 159.000. (464.000)

Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er for besøgende, der har købt billet for at komme ind og se en udstilling.