FAKTA: Disse lande kan man rejse til fra på lørdag

Vejledningerne bygger blandt andet på det kriterie, at et land ikke må have flere end 20 coronasmittede per 100.000 indbyggere.

Her er listen over de lande, hvor rejsevejledningen bliver ændret:

* Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Polen, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Schweiz.

* Nogle lande forbliver dog orange. Når et land er orange fraråder Udenrigsministeriet fortsat alle ikke-nødvendige rejser til landet.

Det gælder Irland, Malta, Portugal, Rumænien, Sverige (undtagen regionen Västerbotten) og Storbritannien.

Kilder: Udenrigsministeriet.