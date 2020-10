FAKTA: Disse lande kan du stadig rejse til

- I resten af verden frarådes alle unødvendige rejser.

Det skyldes enten høje smittetal - hvis der er over 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen - eller fordi landene har indført restriktioner for indrejse - for eksempel krav om karantæne.

Kilde: Udenrigsministeriets Borgerservice.

* I Norge er der krav om ti dages karantæne for danskere ved indrejse, men Udenrigsministeriet fraråder ikke rejser, fordi det er muligt at holde ferie i landet, hvis man kan finde "et passende karantænested".

** I Tyskland er der krav om 14 dages karantæne for indrejsende fra Region Hovedstaden. Frem til 1. oktober kan man blive undtaget, hvis man kan fremvise en negativ coronatest, som er maksimalt 48 timer gammel.