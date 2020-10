FAKTA: Disse lande kan du stadig rejse til

Slovakiet og den europæiske miniput San Marino er torsdag føjet til listen over lande, som danskere frarådes at rejse til.

Læs her, hvilke lande i EU og Schengen som man ifølge de danske myndigheder stadig kan rejse til, hvis man udviser ekstra forsigtighed:

- Norge*, Sverige, Tyskland**, Polen, Italien, Bulgarien, Grækenland og Cypern.

- I den øvrige del af EU og Schengen frarådes alle unødvendige rejser.

Det skyldes enten høje smittetal - hvis der er over 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen - eller fordi landene har indført restriktioner for indrejse - for eksempel krav om karantæne.

- I hele resten af verden frarådes alle unødvendige rejser.

* I Norge er der krav om ti dages karantæne for danskere ved indrejse, men Udenrigsministeriet fraråder ikke rejser, fordi det er muligt at holde ferie i landet, hvis man kan finde "et passende karantænested".

** I Tyskland er der krav om 14 dages karantæne for indrejsende fra Region Hovedstaden.

Kilde: Udenrigsministeriets Borgerservice.