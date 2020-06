FAKTA: Disse kriterier skal lande overholde for at rejse

Borgere kan fra lørdag den 27. juni rejse til og fra lande i EU- og Schengenområdet - såfremt de opfylder en række kriterier, som viser, at de har smitten med coronavirus under kontrol.

Efter i en lang periode at have haft indrejserestriktioner og frarådet alle ikke-nødvendige rejser, åbner Danmark nu yderligere op.

Torsdag har Udenrigsministeriet opdateret rejsevejledningerne. Heri beskrives det, at det stadig frarådes at rejse til en række lande - det gælder Irland, Malta, Rumænien, Portugal, Storbritannien og dele af Sverige. Det skyldes lokale indrejserestriktioner og betydelige karantænekrav.

Alle andre lande i EU- og Schengenområdet frarådes det ikke længere at rejse til.

I forvejen er der åbnet for rejser til Island, Tyskland og Norge.

Her kan du læse om kriterierne:

* Der er indført et testkriterium, som myndighederne er ved at udforme. For alle disse lande vil Udenrigsministeriet samtidig gå tilbage til at lave individuelle rejsevejledninger.

* For at være "åbent" skal et land have under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere per uge.

* Når et land først er åbent, vil det kritiske niveau for, hvornår et land ændrer status til "karantæneland" være ved 30 smittede per 100.000 indbyggere.

* Det gøres for at undgå at åbne og lukke på grund af mindre udsving fra uge til uge.

* Der vil også blive stillet krav til landenes testregimer. Statens Serum Institut vil ugentligt udarbejde en tabel med lande, der klassificeres som henholdsvis "åbne" eller "karantænelande".

* Den nye model træder i kraft fra 27. juni.

* Hvis landene ikke har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende, vil Udenrigsministeriets rejsevejledninger blive gule for alle åbne lande.

* Det betyder, at Udenrigsministeriet ikke længere vil fraråde ikke-nødvendige rejser, men opfordre rejsende til at udvise ekstra forsigtighed og holde sig opdateret.

* For danske borgere, der vender hjem fra rejser til gule lande, vil opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst bortfalde.

Kilde: Udenrigsministeriet.