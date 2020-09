FAKTA: Disse kommuner har flest smittede det seneste døgn

Hidtil har det antal smittede markeret grænsen for, hvornår sundhedsmyndighederne retter skærpet fokus mod en kommune.

En række kommuner i Danmark har den seneste uge haft flere end 20 coronasmittede per 100.000 indbyggere.

Her kan du få et overblik over, hvor mange smittede der er registreret det seneste døgn i de kommuner, hvor flest er testet positive de seneste dage.

Først står tallet for nye smittede torsdag - dernæst antal smittede per 100.000 de seneste syv dage:

* Københavns Kommune: 35 nye smittede (24 smittede per 100.000).

* Odense Kommune: 31 nye smittede (36,7 smittede per 100.000).

* Aarhus Kommune: 12 nye smittede (20,1 smittede per 100.000).

* Albertslund Kommune: 5 nye smittede (43,4 smittede per 100.000).

* Silkeborg Kommune: 4 nye smittede (20,2 smittede per 100.000).

* Frederiksberg Kommune: 4 nye smittede (15,4 smittede per 100.000).

* Rødovre Kommune: 3 nye smittede (29,6 smittede per 100.000).

* Lyngby-Taarbæk: 3 nye smittede (23,2 smittede per 100.000).

* Glostrup Kommune: 2 nye smittede (26 smittede per 100.000).

* Ikast-Brande Kommune: 2 nye smittede (24,2 smittede per 100.000).

* Gladsaxe Kommune: 2 nye smittede (21,7 smittede per 100.000).

* Hjørring Kommune: 2 nye smittede (20,2 smittede per 100.000)

* Nordfyn Kommune: 1 ny smittet (30,4 smittede per 100.000).

* Brøndby Kommune: 1 ny smittet (31,5 smittede per 100.000).

* Hvidovre Kommune: 1 ny smittet (22,5 smittede per 100.000).

* Odder Kommune: 1 ny smittet (21,9 smittede per 100.000).

* Kerteminde Kommune: 1 ny smittet (21 smittede per 100.000).

Kilder: Statens Serum Institut.