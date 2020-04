FAKTA: Disse erhverv genåbner mandag

Men mandag kan de mange lukkede erhverv genåbne efter en måneds stilstand. De danske sundhedsmyndigheder har vurderet, at genåbningen er forsvarlig på trods af coronakrisen.

Her følger et overblik over, hvem der åbner mandag:

* Frisører.

* Skønheds- og massageklinikker.

* Kropsplejeklinikker.

* Spaklinikker.

* Tatovører og piercingklinikker.

* Fysioterapeuter, kiropraktorer og ergoterapeuter.

* Osteopater.

* Kliniske diætister.

* Fodterapeuter.

* Optikere.

* Psykologer.

* Tandområdet, herunder kliniske tandteknikere, tandlæger og tandplejere.

* Høreområdet.

* Private hospitaler og klinikker.

* Køreskoler.

Kilde: Politiet.