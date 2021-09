FAKTA: Disse coronaværktøjer kan myndigheder stadig tage i brug

Fra fredag er coronavirus ikke længere en samfundskritisk sygdom, og det betyder, at de sidste restriktioner er sløjet.

Corona har dog stadig status som alment farlig sygdom, og det betyder, at myndighederne stadig har nogle værktøjer i kassen. Se oversigt her:

* Restriktioner for indrejse i Danmark.

* Mulighed for smitteopsporing - herunder opfordring til test og isolation.

* Mulighed for at indføre lokale restriktioner - herunder midlertidigt lukke skoler med høj smitte eller indføre besøgsrestriktioner på plejehjem.

* Mulighed for at overvåge spildevandet.

* Kommuner skal stille frivillige isolationsfaciliteter - for eksempel et hotel - til rådighed for for borgere, der er smittet eller afventer resultat af test og ikke har mulighed for at isolere sig.