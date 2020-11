Folk testes for covid-19 i testcenter Arena Nord i Frederikshavn (arkivfoto).

FAKTA: Disse coronarestriktioner gælder i hele landet

For fjerde dag i træk har Danmark over 1200 nye smittetilfælde. Her kan du læse de gældende restriktioner.

Regeringen ønsker at forlænge forsamlingsforbuddet til ti personer for hele landet.

Det skyldes, at der registreret 1257 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark det seneste døgn.

Forsamlingsforbuddet gælder til og med 13. december, mens andre restriktioner gælder frem til 2. januar 2021.

Her er et overblik over nogle af restriktionerne:

* Forsamlingsforbuddet er på ti personer i hele landet. Det omfatter også private arrangementer som fødselsdage og bryllupper på eksempelvis hoteller og restauranter. Forbuddet omfatter også personale til arrangementerne.

* Reglen gælder ikke i private hjem, men myndighederne opfordrer kraftigt til at holde sig under grænsen på ti personer privat også.

* Der er krav om mundbind eller visir i den kollektive transport, og det anbefales at undgå myldretid. Der er krav om pladsbillet på fjerntog.

* Restauranter, barer og caféer skal lukke klokken 22 i hele landet. Også hvis der er tale om private arrangementer på restaurationerne.

* Der er krav om mundbind eller visir, når man står eller går på en restaurant, bar eller café. Det gælder både gæster og ansatte.

* Ved besøg i dagligvarebutikker, varehuse, storcentre, stormagasiner eller lignende er der krav om mundbind eller visir.

* Ved besøg i kirke eller trossamfund er der et maksimum på 500 personer samtidig afhængigt at lokalets størrelse. Ved udendørs begravelser er der et maksimum på 50 personer.

* På uddannelsestilbud er der et delvist krav om mundbind eller visir.

* Ved idræts- og foreningsaktiviteter er der et loft på 50 personer for børn og unge. Øvrige idrætsaktiviteter gælder et loft på ti personer. Aldersgrænsen er 21 år.

* Til arrangementer, hvor man sidder ned, er det tilladt at være op til 500 personer. Det gælder eksempelvis sports- og kulturarrangementer, for eksempel kampe i Superligaen i fodbold.

* Både private og offentlige arbejdspladser opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra, i det omfang det er "muligt og hensigtsmæssigt".

* Der er forbud mod indtagelse af alkohol i busser - herunder partybusser.

* Der er skærpede besøgsrestriktioner på sygehuse og plejehjem.

Kilde: coronasmitte.dk.