Preben Bang Henriksen (V) er et af de ni Venstre-medlemmer i Folketinget, der vil stemme imod en rigsretssag mod partifællen Inger Støjberg. (Arkivfoto)

FAKTA: Disse Venstre-medlemmer stemmer imod rigsretssag

Ud over Inger Støjberg selv vil otte medlemmer af Venstre folketingsgruppe stemme imod en rigsretssag.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, oplyste torsdag, at ni af partiets 41 medlemmer af Folketinget vil stemme imod en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Her er de ni:

* Retsordfører Inger Støjberg:

- Jeg er skuffet over, at det er min egen formand, Jakob Ellemann-Jensen, der inviterer resten af Folketinget til at rejse en rigsretssag mod mig, sagde hun efter beslutningen.

* Formand for Retsudvalget Preben Bang Henriksen:

- Jeg tror ikke, at sagen holder. Jeg tror ikke, at Inger Støjberg vil blive dømt. Hvis man har den holdning, så skal man stemme imod.

- Jeg har ført 300-400 retssager som forsvarer, så jeg kender til bevisbyrden i straffesager, siger han.

* Jagt- og søfartsordfører Thomas Danielsen:

- Der skal være en altovervejende sandsynlighed for domfældelse, skriver han på sin Facebook-profil.

- Og i min optik taler vi ikke om, at en mindre bøde kan retfærdiggøre, at man lægger beslag på 15 højesteretsdommere, 15 bedsteborgere plus diverse advokater i så lang tid.

* Udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen:

- Jeg tager det meget alvorligt, om vi skal sige ja eller nej til den første rigsretssag siden Tamilsagen i starten af 1990'erne, og om der dermed er de tungtvejende beviser mod Inger, som med stor sandsynlighed ville føre til domfældelse.

- Det mener jeg ikke, der er, så derfor stemmer jeg nej til rigsretssag, skriver han på sin Facebook-side.

Derudover erfarer flere medier, at de øvrige fem medlemmer er:

* Kultur- og medieordfører Britt Bager.

* Integrations- og udlændingeordfører Mads Fuglede.

* Beredskabs- og landdistriktsordfører Peter Juel-Jensen.

* Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen.

* Formand for Kulturudvalget Hans Christian Schmidt.

Kilder: Medlemmernes Facebooks-sider og Ekstra Bladet.