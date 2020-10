FAKTA: Det vil partier undersøge i Frank Jensen-sag

Det fremgår af et brev fra partierne. Her er, hvad partierne vil have undersøgt:

* Hvordan sagerne efter julefrokosten i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune i 2011 blev håndteret.

* Hvordan sagen om grænseoverskridende adfærd over for et folkevalgt medlem af borgerrepræsentationen i 2017 blev håndteret.

* Om der er andre episoder, hvor ansatte eller folkevalgte i Københavns Kommune har oplevet grænseoverskridende adfærd fra overborgmesteren.

* Undersøgelsen skal både afdække omfanget af sager, der måtte være blevet meldt til en overordnet, og den skal samtidig give nuværende såvel som tidligere ansatte og folkevalgte mulighed for at stå frem, hvis de har oplevet grænseoverskridende adfærd fra overborgmesterens side.

* Undersøgelsen skal omfatte perioden fra 1. januar 2010 frem til i dag.

Kilde: Brev fra partierne Enhedslisten, Venstre, De Radikale, Alternativet, Konservative, Frie Grønne og løsgænger Kåre Traberg Smidt.

Socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation er ikke blevet spurgt, om de vil bakke op om undersøgelsen.