FAKTA: Det ved vi om den radikale sexismesag

Folketingsmedlem Lotte Rod er blevet krænket af partifæller, og det har ført til en undersøgelse i partiet.

Danmark - 07. oktober 2020 kl. 12:36 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Lotte Rod, som er folketingsmedlem for De Radikale, fortalte i midten af september, at hun har oplevet af blive taget på af partifæller. Hun navngav ikke de personer, som har krænket hende, men har bekræftet, at hun har givet et specifikt navn til partiledelsen. Onsdag er sagen på dagsordenen på De Radikales gruppemøde. Mødet er flyttet til et ukendt sted. Her er, hvad vi ved om sagen: * Den 16. september skrev Lotte Rod i et Facebook-opslag, at hun er blevet taget på både i Radikal Ungdom og i Radikale Venstre. * Om krænkelsen i Radikal Ungdom har Lotte Rod fortalt til DR, at det drejede sig om et ældre mandligt medlem i Radikal Ungdom, som til en introweekend ville have, at hun skulle sidde på skødet af ham. Senere i sin politiske karriere har Lotte Rod været udsat for sexisme internt i Radikale Venstre, har hun fortalt. Dog uden at fortælle helt konkret om sine oplevelser. * Mandag aften skrev politisk leder Morten Østergaard i et opslag på Facebook, at De Radikale var begyndt en ekstern undersøgelse af omfanget og karakteren af sexisme i partiet. * Tirsdag lød det fra Morten Østergaard, at han havde gennemført de samtaler og den påtale, som han mener, er det rigtige i sagen. Han afviste samtidig, at der ville komme sanktioner, ligesom han heller ikke ville sætte navn på krænkeren eller krænkerne. Kilder: Jyllands-Posten, DR, Ritzau.

