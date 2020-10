FAKTA: Det ved vi om Morten Østergaards krænkelsessager

Men gennem medier og Facebook-opslag blandt andre fra Ida Auken, der er folketingsmedlem for partiet, og som lige nu er på orlov, er mere detaljerede anklager mod Østergaard kommet frem.

Her er, hvad vi ved om sagerne:

* For knap ti år siden: Lotte Rod

- 16. september i år skriver det radikale folketingsmedlem Lotte Rod på Facebook, at hun er blevet taget på i både Radikal Ungdom og Radikale Venstre. Hun nævner ingen navne.

- Efterfølgende fortæller hun, at hun blandt andet har oplevet at få en hånd på sit lår, som var uønsket, og som hun fjernede.

- Efter et dramatisk gruppemøde på Den Sorte Diamant 7. oktober fortæller Morten Østergaard, at det var ham, der for knap ti år siden lagde hånden på Lotte Rods lår. Han går af som politisk leder for partiet med begrundelsen om, at han havde håndteret sagen dårligt.

- Efterfølgende skriver Morten Østergaard på Facebook, at han er bekendt om tre yderligere sager med kvinder, der har følt sig krænkede af ham. De er denne uge blevet beskrevet i partiets redegørelse.

* Efteråret 2015: Katrine Robsøe

- Ifølge redegørelsen oplevede en daværende ansat i partiets sekretariat ved en festlig lejlighed i 2015 uønsket seksuel opmærksomhed fra daværende politisk leder Morten Østergaard.

- Der var ifølge redegørelsen tale om "upassende berøringer".

- Mandag oplyste Katrine Robsøe, der er nuværende folketingsmedlem for De Radikale, at sagen omhandler hende. Hun var i 2015 studentermedhjælper i partiets sekretariat.

- I 2016, hvor hun ikke længere var ansat i sekretariatet, henvendte hun sig ifølge redegørelsen til sekretariatsledelsen om sagen med henblik på, at Morten Østergaard skulle irettesættes for at undgå lignende oplevelser for andre ansatte.

* Sommeren 2016: En praktikant

- Partiets rapport beskriver, at en daværende ansat i partiets sekretariat ved en festlig lejlighed i sommeren 2016 oplever uønsket seksuel kontakt fra Morten Østergaard.

- Ifølge B.T.'s oplysninger var der tale om en praktikant, som oplevede, at Morten Østergaard tog på hende flere gange.

- Senere i 2016, da hun ikke længere var praktikant i partiet, gik hun til sekretariatsledelsen med sagen. Ligeledes med det formål, at Østergaard skulle irettesættes.

* Sommeren 2017: Ung kvinde på Folkemødet

- Ifølge De Radikales redegørelse fortæller "en mellemmand" i sommeren 2017 til sekretariatschefen, at en kvinde har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra Morten Østergaard ved en festlig lejlighed.

- Kvinden har været ansat i Radikale Venstres sekretariat, men er det ikke på det pågældende tidspunkt. Det oplyses fra mellemmanden, at kvinden ikke ønsker offentlighed om henvendelsen.

- Sagen påtales overfor Morten Østergaard, som ifølge redegørelsen ikke giver udtryk for, at sagen er ukorrekt.

- Ida Auken, der er sygemeldt folketingsmedlem for De Radikale, har onsdag skrevet på Facebook, at situationen udspillede sig på Folkemødet 2017, hvor Morten Østergaard befamlede en ung kvinde.

- Ida Auken fortæller, at hun i 2017 fortalte blandt andet Sofie Carsten Nielsen om sagen.

- Sofie Carsten Nielsen afviser onsdag at være blevet orienteret om sagen og kalder Aukens anklager for "falske" og et "forsøg på at destabilisere partiet".

